Non si fermano all’alt e causano incidente arrestati due giovani

giovani originari della provincia jonica di 25 e 19 anni, ritenuti presunti responsabili del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.Il personale del Commissariato di Manduria, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, percorrendo una zona rurale ha incrociato una Fiat Panda gialla, con due giovani a bordo, riconoscendo al volante un giovane pregiudicato residente nel vicino comune di Avetrana che nonostante la sua età aveva a suo carico già numerosissimi precedenti penali.I due occupanti della Panda alla vista dell’auto della Polizia hanno aumentato la loro andatura dando l’impressione di volersi sottrarre ad un eventuale controllo.I poliziotti insospettiti dal comportamento del conducente si sono messi all’inseguimento dell’auto che si è protratto per alcuni chilometri sino alle porte del comune di Avetrana. Tarantinitime.it - Non si fermano all’alt e causano incidente, arrestati due giovani Leggi su Tarantinitime.it Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha arrestato dueoriginari della provincia jonica di 25 e 19 anni, ritenuti presunti responsabili del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.Il personale del Commissariato di Manduria, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, percorrendo una zona rurale ha incrociato una Fiat Panda gialla, con duea bordo, riconoscendo al volante un giovane pregiudicato residente nel vicino comune di Avetrana che nonostante la sua età aveva a suo carico già numerosissimi precedenti penali.I due occupanti della Panda alla vista dell’auto della Polizia hanno aumentato la loro andatura dando l’impressione di volersi sottrarre ad un eventuale controllo.I poliziotti insospettiti dal comportamento del conducente si sono messi all’inseguimento dell’auto che si è protratto per alcuni chilometri sino alle porte del comune di Avetrana.

