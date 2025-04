Ilfattoquotidiano.it - Non sempre basta riprendersi dalla malattia: ecco ‘gli effetti collaterali della guarigione’

di Angelo BiancoFaccio il medico da un sacco di tempo, ho ascoltato tante storie e pensavo di conoscere tutte le loro parole. Tranne una: questa non l’avevo mai incontrata e forse è la più bella, la più profonda, la più difficile, sicuramente la più inaspettata. Lei, una donna che non conosco, la descrive così in una lettera bellissima che affida alla mia coscienza: “gliguarigione”.“Dottore, non lo so cosa può fare per me, provi a direguarigione curata male sul piano psicologicopersona (nonpaziente) e delle persone che le stanno accanto.” Sono tante parole in fuga disordinata dal cuore che cercano conforto nella ragione di un disagio che prova a descrivere a mano libera ma io, all’inizio, non capisco, non so dare ordine.Mi racconta la sua storia, immagino la sua odissea tra letti d’ospedale e unararaquale, bambina qual era, non è mai guarita perché le ha lasciato una ferita nella radicesua anima che non vuole cicatrizzare.