Non prelevi soldi dal conto? Ecco perché devi preoccuparti

Ilgiornale.it - Non prelevi soldi dal conto? Ecco perché devi preoccuparti Leggi su Ilgiornale.it Il sospetto nasce anche per tutti quei casi in cui il contribuente lascia pressoché inalterato il totale del proprio deposito

Non prelevi soldi dal conto? Ecco perché devi preoccuparti - Il sospetto nasce anche per tutti quei casi in cui il contribuente lascia pressoché inalterato il totale del proprio deposito ... (msn.com)

Occhio alla nuova tassa da 72 euro sui conti correnti: si prendono i soldi senza che te ne accorga - Conto corrente: spunta la tassa di 72 euro. Tutto quello che c'è da sapere per non vedersi prelevare i soldi all'insaputa. (blitzquotidiano.it)

Il Fisco controlla chi non fa prelievi sul conto corrente, ecco perché - Non solo di chi fa prelievi ricorrenti o molto alti, il Fisco sospetta anche del contribuente che non fa mai prelievi. Vediamo perchè e come difendersi. (money.it)