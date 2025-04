Non poteva più respirare | ex la perseguita ovunque scatta l’arresto Braccialetto elettronico per un 43enne di Erba

Erba ha vissuto per mesi sotto assedio, vittima di un uomo che non accettava la fine della loro relazione. Un uomo che, dopo essere stato. Quicomo.it - Non poteva più respirare: ex la perseguita ovunque, scatta l’arresto. Braccialetto elettronico per un 43enne di Erba Leggi su Quicomo.it Non era più vita. Ogni giorno si trasformava in un incubo, ogni squillo del telefono un salto al cuore, ogni passo fuori casa una paura costante. Una donna diha vissuto per mesi sotto assedio, vittima di un uomo che non accettava la fine della loro relazione. Un uomo che, dopo essere stato.

Non riusciva più a respirare, salvata donna e la bimba in grembo - Non riusciva più a respirare, colpita da embolia polmonare massiva bilaterale e un inizio di scompenso cardiaco, un quadro clinico gravissimo che rischiava di farla morire alla ventinovesima settimana ... (msn.com)

Non riusciva più a respirare, salvata donna e la bimba in grembo - Non riusciva più a respirare, colpita da embolia polmonare massiva bilaterale e un inizio di scompenso cardiaco, un quadro clinico gravissimo che rischiava di farla morire alla ventinovesima ... (ansa.it)

Avvelena la famiglia con l'acquario: «Non riuscivamo più a respirare, è stato un mio errore». Cosa è successo - Sette persone sono state ricoverate con una crisi respiratoria in corso dopo essere state esposte alle tossine rilasciate dai coralli dell'acquario del papà. L'uomo aveva chiesto aiuto a uno ... (msn.com)