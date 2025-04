Non meritava di essere uccisa | l' ultimo saluto a Ilaria Sula Indagata la madre dell' ex fidanzato avrebbe nascosto il cadavere

ultimo saluto a Ilaria Sula, la 22enne uccisa a Roma dall'ex fidanzato Mark Antony Samson, reo confesso. Secondo l'autopsia, la giovane è morta per una violenta emorragia causata da tre coltellate al collo. La madre del ragazzo è "Indagata per concorso. Europa.today.it - "Non meritava di essere uccisa": l'ultimo saluto a Ilaria Sula. Indagata la madre dell'ex fidanzato, avrebbe nascosto il cadavere Leggi su Europa.today.it Una folla di persone ha voluto dare il suo, la 22ennea Roma dall'exMark Antony Samson, reo confesso. Secondo l'autopsia, la giovane è morta per una violenta emorragia causata da tre coltellate al collo. Ladel ragazzo è "per concorso.

