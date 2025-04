Ilfattoquotidiano.it - “Non ho passato un provino al cinema, ho evitato la crisi ribaltando me stesso. Consiglio il nudismo, è libertà massima”: parla il ‘cantattore’ Giovanni Toscano

è un “cantattore”, una via di mezzo tra cantautore e attore die fiction. Tra le produzioni a cui ha partecipato si contano le prime due stagioni della fiction di Rai1 “Studio Battaglia” e un ruolo in “Romantiche”, film di Pilar Fogliati con la sceneggiatura diVeronesi. Poi la musica. Dopo l’opera prima “Arrogantissimo” del 2023,alza l’asticella con “Un posto migliore” (LaTarma Records; distribuito da ADA Music Italy). Brani che sono la summa delle riflessioni dell’artista sulla vita, la riscoperta del sé, ma anche una lucida analisi della società di oggi tra spaesamento e nuove consapevolezze.In “Che cosa vuoi” sidi desideri dai soldi all’amore, l’invito ad ascoltare i desideri più profondi in “Oggi”, c’è anche la preghiera laica “Magari esistesse il Paradiso” mentre in “Walk Of Shame” ci si pone una domanda onesta: perché quando sidi sesso abbiamo ancora così paura del giudizio altrui?.