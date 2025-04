Non ho bevuto neanche una goccia d’alcol per 365 giorni | al mio corpo non è successo quello mi aspettavo La storia di Cam Jones

Jones, 31 anni, a riscoprire un corpo e una mente che faticava a riconoscere. Un anno intero senza toccare una goccia d’alcol e la sua vita, afferma, ha subito una metamorfosi sorprendente, portandolo a raggiungere la “migliore forma fisica di sempre” e a liberarsi da un’insonnia che lo tormentava da oltre un decennio. “Tutto quello che ho dovuto fare è stato rinunciare a quel bicchiere di vino serale a cui ero abituato“, ha raccontato in un video diventato virale su YouTube e rilanciato anche dal Daily Mail. Una decisione apparentemente semplice, ma dalle conseguenze profonde e inaspettate. “Senza alcol nel mio sistema, sono stato in grado di svegliarmi alle 6 del mattino, andare in palestra e allenarmi prima di sedermi a lavorare. Ilfattoquotidiano.it - “Non ho bevuto neanche una goccia d’alcol per 365 giorni: al mio corpo non è successo quello mi aspettavo”. La storia di Cam Jones Leggi su Ilfattoquotidiano.it Abbandonare il bicchiere serale, rinunciare ai quattordici drink settimanali che scandivano le sue giornate. Una scelta radicale, un esperimento con se stesso che ha portato Cam, 31 anni, a riscoprire une una mente che faticava a riconoscere. Un anno intero senza toccare unae la sua vita, afferma, ha subito una metamorfosi sorprendente, portandolo a raggiungere la “migliore forma fisica di sempre” e a liberarsi da un’insonnia che lo tormentava da oltre un decennio. “Tuttoche ho dovuto fare è stato rinunciare a quel bicchiere di vino serale a cui ero abituato“, ha raccontato in un video diventato virale su YouTube e rilanciato anche dal Daily Mail. Una decisione apparentemente semplice, ma dalle conseguenze profonde e inaspettate. “Senza alcol nel mio sistema, sono stato in grado di svegliarmi alle 6 del mattino, andare in palestra e allenarmi prima di sedermi a lavorare.

