Non c' entra nulla Gasp brocca in diretta

Una domanda di Giancarlo Marocchi, negli studi di Sky Sport, ha fatto perdere la testa a Gian Piero Gasperini. La tematica in questione è il mancato rinnovo di contratto: "Aver parlato di questo non può aver un po' influenzato la squadra?", chiede l'ex centrocampista della Juve, credendo che la crisi della Dea, alla terza sconfitta di fila dopo il k.o. interno contro la Lazio, sia scoppiata da quell'episodio: "È una stupidata, una cosa di comodo gettata così — le parole di Gasperini, che ha provato a smontare quell'affermazione che ne tira in ballo la responsabilità diretta — anche perché dopo ho detto quella cosa abbiamo vinto per 5-0 contro l'Empoli e poi abbiamo battuto 4-0 la Juventus. Qui nessuno si è mai tirato indietro." Gasp ha poi aggiunto: "Allora devo dire che l'anno scorso ho firmato ad agosto, dopo la prima di campionato, e nel frattempo abbiamo vinto l'Europa League e siamo andati in Champions.

