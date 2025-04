Anteprima24.it - Nomination David di Donatello, Marco D’Amore alza la voce: “Cinquina prevedibile. Sempre gli stessi nomi”

Tempo di lettura: 2 minuti“Questo post non serve a niente, è inutile. Troppo difficile cambiare un sistema di cose che ormai gira su se stesso da anni senza scossoni, senza cambiamento alcuno, avviluppato ormai nella consuetudine di dinamiche ben note. Questo post lascia il tempo che trova, farà ridere di scherno e sghignazzare d’insulto. Ben venga”. Con un linguaggio diretto e provocatorio,, attore e regista di ‘Caracas‘, in un post ha messo in luce una realtà che molti all’interno dell’industria cinematografica temono di affrontare: la staticità di un sistema che, a suo avviso, è intrappolato in dinamiche consolidate e prevedibili.Una riflessione che arriva in seguito all’annuncio di stamani delle candidature per la 70esima edizione dei Premidi2025. Con toni che oscillano tra la rassegnazione e la ribellione, l’artista ha osservato che le cinquine sono dale stesse, “prevedibili fin da prima della loro uscita in sala.