Noi Moderati in campo per l' Archivio di Stato | Recuperiamo questo monumento nazionale

Moderati - Capitanata, guidato da Francesco Borgese, si unisce all'appello di alcune associazioni foggiane, che stanno chiedendo una collocazione dell'Archivio di Stato di Foggia in una sede unica e idonea, eventualmente accorpando le due sedi in cui risulta attualmente. Foggiatoday.it - Noi Moderati in campo per l'Archivio di Stato: "Recuperiamo questo monumento nazionale" Leggi su Foggiatoday.it Anche il gruppo di Noi- Capitanata, guidato da Francesco Borgese, si unisce all'appello di alcune associazioni foggiane, che stanno chiedendo una collocazione dell'didi Foggia in una sede unica e idonea, eventualmente accorpando le due sedi in cui risulta attualmente.

Noi Moderati in campo per l'Archivio di Stato: "Recuperiamo questo monumento nazionale". Maurizio Lupi (Noi Moderati): «Il nostro non è un partitino e Francesco Acquaroli lo aiutiamo così». Bicchielli: Noi Moderati in campo alle Regionali. Noi Moderati, il nuovo momento della quarta gamba del centrodestra. Azione svuotata, ora l’insidia è per Forza Italia. Rush finale per Noi Moderati in Umbria, tutti i big in campo. Una poltrona per quattro. Stella con Bergamini,. Forza Italia si sdoppia. Ne parlano su altre fonti

Il deputato campano di Noi Moderati Pino Bicchielli a Varsavia per la conferenza interparlamentare PESC - Il parlamentare campano di Noi Moderati Pino Bicchielli, membro della commissione Difesa a Varsavia per partecipare alla conferenza interparlamentare PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune). (cilentonotizie.it)

La nuova segretaria nazionale di Noi Moderati è Mara Carfagna - Noi Moderati lancia il proprio organigramma con un nuovo ufficio di presidenza che sarà guidato da Maurizio Lupi, che resta presidente, e Francesco Saverio Romano confermato coordinatore politico. Fan ... (it.blastingnews.com)

Maurizio Lupi (Noi Moderati): «Il nostro non è un partitino e Francesco Acquaroli lo aiutiamo così» - Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, Matteo Ricci è in corsa per ... Mi fa piacere vedere in campo l’ex sindaco di Pesaro ma evidenzierà tutte le contraddizioni di un centrosinistra spaccato ... (msn.com)