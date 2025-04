NK Celje-Fiorentina oggi in tv Conference League 2025 | orario probabili formazioni streaming

Fiorentina di Raffaele Palladino è pronta a rituffarsi nella sua avventura continentale di quest’anno: quella della Conference League 2024-2025.I viola, che arrivano da due finali consecutive ottenute in questa competizione (purtroppo entrambe perse, ndr), sono tra i favori della competizione, insieme agli inglesi del Chelsea e agli spagnoli del Betis.Ai quarti di finale, l’ostacolo per i toscani di chiama NK Celje: la squadra slovena che ha sorpreso tutti e che è arrivata sino a questo punto superando, negli ottavi di finale, in un’eliminatoria pirotecnica – soprattutto al ritorno (finito ai rigori dopo il 5-4 dei regolamentari e dei supplementari) – il Lugano.La partita tra NK Celje e Fiorentina, valida per l’andata dei quarti di finale della Conference League 2024-2025 si giocherà allo Z’dežele Stadium, giovedì 10 aprile alle ore 21. Oasport.it - NK Celje-Fiorentina oggi in tv, Conference League 2025: orario, probabili formazioni, streaming Leggi su Oasport.it Il pareggio a San Siro per 2-2 contro il Milan è alle spalle. Ladi Raffaele Palladino è pronta a rituffarsi nella sua avventura continentale di quest’anno: quella della2024-.I viola, che arrivano da due finali consecutive ottenute in questa competizione (purtroppo entrambe perse, ndr), sono tra i favori della competizione, insieme agli inglesi del Chelsea e agli spagnoli del Betis.Ai quarti di finale, l’ostacolo per i toscani di chiama NK: la squadra slovena che ha sorpreso tutti e che è arrivata sino a questo punto superando, negli ottavi di finale, in un’eliminatoria pirotecnica – soprattutto al ritorno (finito ai rigori dopo il 5-4 dei regolamentari e dei supplementari) – il Lugano.La partita tra NK, valida per l’andata dei quarti di finale della2024-si giocherà allo Z’dežele Stadium, giovedì 10 aprile alle ore 21.

NK CELJE vs FIORENTINA – QUARTER FINALS UECL -. I SEGRETI dell'NK CELJE, AVVERSARIO della FIORENTINA in CONFERENCE. Celje vs Fiorentina | UEFA Conference League 2024/25. Fiorentina-Celje: quando si gioca, orario e dove vedere in tv andata e ritorno. Riera sfida la Fiorentina: dalla "vicenda poker" con l'Udinese al percorso da sogno in Conference League alla guida del Celje. Dove Vedere la Fiorentina Oggi: Partite in tv e Streaming. Ne parlano su altre fonti

NK Celje-Fiorentina oggi in tv, Conference League 2025: orario, probabili formazioni, streaming - Il pareggio a San Siro per 2-2 contro il Milan è alle spalle. La Fiorentina di Raffaele Palladino è pronta a rituffarsi nella sua avventura continentale ... (oasport.it)

Celje-Fiorentina: probabili formazioni e dove vedere il match di Conference League - La Fiorentina vuole continuare a inseguire il sogno Conference League. La formazione di Raffaele Palladino sa di avere le carte in regola per arrivare fino in fondo e conquistare la coppa europea. I q ... (tag24.it)

La Fiorentina vince, la rivale di Conference anche: 3-2 in rimonta del Celje in Slovenia - Vittoria per 3-2 dell'NK Celje contro il Nafta 1903 ... sfide valide per i quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. (tuttomercatoweb.com)