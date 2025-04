Nitor Brindisi arriva un ko esterno con il Matera Women 2-0

Nitor Brindisi, che presso il campo sportivo Paip è stata superata per 2-0 dal Matera Women. Si tratta del quinto ko consecutivo.In rete per il Matera Women sono andate Jolie e Koronkiewicz. La Nitor Brindisi è rimasta ferma a quota 7 punti in. Brindisireport.it - Nitor Brindisi, arriva un ko esterno con il Matera Women (2-0) Leggi su Brindisireport.it Diciannovesima sconfitta in campionato della, che presso il campo sportivo Paip è stata superata per 2-0 dal. Si tratta del quinto ko consecutivo.In rete per ilsono andate Jolie e Koronkiewicz. Laè rimasta ferma a quota 7 punti in.

Nitor Brindisi, arriva un ko esterno con il Matera Women (2-0). Nitor Brindisi ko: la Salernitana si impone per 1-0. Nitor Brindisi ko: il Trastevere passa per 1-0. Nitor Brindisi ko a Oria: il Matera Women si impone per 3-0. Nitor Brindisi ko al Fanuzzi: il Lecce Women conquista il derby. Nitor Brindisi ko a Oria: il Matera Women si impone per 3-0. Ne parlano su altre fonti

Nitor Brindisi, arriva un ko esterno con il Matera Women (2-0) - Le reti messe a segno da Jolie e Koronkiewicz hanno inflitto alla squadra adriatica la diciannovesima sconfitta nel girone C della Serie C Femminile ... (brindisireport.it)

La Nitor Brindisi pronta a tornare in campo: domenica arriva il Palermo - La Nitor Brindisi è attualmente penultima in classifica a quota 7 punti (assieme alla Siracusa) al netto di due vittorie, due pareggi e quindici sconfitte. Nell'ultimo turno è arrivato un ko per mano ... (brindisireport.it)

La Nitor Brindisi cade al Fanuzzi: Palermo vittorioso per 3-0 - Sedicesima sconfitta stagionale per la Nitor Brindisi, che allo stadio Fanuzzi ha incassato un 3-0 per mano del Palermo, che ha inflitto alla formazione adriatica il secondo ko di fila dopo quello ... (today.it)