Nintendo Switch 2 non avrà Trofei ed Obiettivi conferma Nintendo

Nintendo Switch 2, tra cui un'interfaccia rinnovata e la funzione GameChat, una notizia in particolare ha deluso parte della community: anche questa generazione non avrà un sistema unificato di Trofei o Obiettivi. A confermarlo è stato Bill Trinen, vicepresidente dell'esperienza utente di Nintendo of America, rispondendo seccamente con un "Nope" alla domanda se fosse previsto un sistema simile a quelli presenti su PlayStation (Trofei) o Xbox (Obiettivi).VGC ha segnalato infatti che chi sperava in un cambiamento di rotta da parte di Nintendo dovrà accettare che la filosofia dell'azienda rimane coerente: premiare il gioco in sé, non creare un metagioco che si estenda oltre i singoli titoli. Detto ciò, c'è una piccola novità che potrebbe interessare i fan di The Legend of Zelda.

