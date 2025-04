Nintendo Switch 2 | la seconda porta USB-C ha una funzione limitata

Nintendo Switch 2 continua a far parlare di sé, e tra le novità hardware che stanno facendo discutere, spunta la presenza di due porte USB-C: una posizionata sul fondo, l'altra sulla parte superiore della console. Se la prima ha una funzione chiara il collegamento alla dock ufficiale la seconda ha sollevato una valanga di domande tra i fan. Purtroppo, arriva già una conferma che frena l'entusiasmo: la porta superiore non supporta l'uscita video.Hai già saputo perchè Nintendo Switch 2 non ha uno schermo OLED?Una porta in più, ma senza segnale videoDurante una sessione a porte chiuse con la stampa, è stato Kouichi Kawamoto, veterano Nintendo, a confermare questo limite. La porta superiore, sebbene di tipo USB-C, non permette di trasmettere il segnale video. Questo significa che non sarà possibile collegare un secondo monitor, uno schermo esterno o utilizzare quella porta per una modalità TV alternativa.

