Nintendo parla del prezzo di Nintendo Switch 2 al lancio tra dazi e rincari

Nintendo rompe il silenzio e affronta apertamente le preoccupazioni dei fan riguardo al prezzo di Nintendo Switch 2. In un periodo in cui i dazi commerciali annunciati da Donald Trump gettano incertezza sul mercato tecnologico, Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, ha chiarito che il costo di lancio della nuova console non è stato determinato da queste politiche fiscali. Tuttavia, l'azienda non esclude che eventuali rincari futuri possano verificarsi negli Stati Uniti, qualora le condizioni economiche si aggravassero ulteriormente.Durante un'intervista al Washington Post e The Verge, Bowser ha spiegato che la politica di prezzo della compagnia segue logiche interne ben più complesse dei dazi. Il prezzo di Nintendo Switch 2 riflette, infatti, il salto generazionale che la console rappresenta: hardware più potente, uno schermo LCD più grande e avanzato, Joy-Con riprogettati e più comodi, funzionalità social integrate come GameChat.

