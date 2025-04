Niente fa fare per il 13enne ferito alla testa a Roma | il colpo dalla pistola del fratello

13enne Romano colpito alla testa da un proiettile partito accidentalmente dalla pistola del fratello, che l'adolescente stava maneggiando nella sua abitazione in zona Marconi. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, nella serata di sabato 5 aprile, il ragazzo lottava tra la vita e la morte, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto finora ricostruito, il 13enne si trovava in casa e stava maneggiando l'arma detenuta regolarmente dal fratello maggiore. I familiari hanno raccontato che ultimamente l'adolescente aveva imparato a smontare e rimontare l'arma guardando dei tutorial in rete, ma è ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente. L'allarme era scattato intorno alle 23 di sabato scorso e il ragazzo era stato immediatamente ricoverato in rianimazione e operato. Iltempo.it - Niente fa fare per il 13enne ferito alla testa a Roma: il colpo dalla pistola del fratello Leggi su Iltempo.it È morto intorno alle 6 di questa mattina ilno colpitoda un proiettile partito accidentalmente ddel, che l'adolescente stava maneggiando nella sua abitazione in zona Marconi. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di, nella serata di sabato 5 aprile, il ragazzo lottava tra la vita e la morte, ma per lui non c'è stato nulla da. Secondo quanto finora ricostruito, ilsi trovava in casa e stava maneggiando l'arma detenuta regolarmente dalmaggiore. I familiari hanno raccontato che ultimamente l'adolescente aveva imparato a smontare e rimontare l'arma guardando dei tutorial in rete, ma è ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente. L'rme era scattato intorno alle 23 di sabato scorso e il ragazzo era stato immediatamente ricoverato in rianimazione e operato.

