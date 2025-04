Nicole Kidman i look country-chic sul set di Holland

Nicole Kidman, talora alle prese con personaggi impeccabili, talora ribelli, ma sempre bersagliata dai riflettori. Dopo il ruolo principale nell'erotico Babygirl, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, che l'ha vista esplorare il piacere femminile all'interno di una relazione extraconiugale insieme ad un collega più giovane, l'attrice di origini australiane è tornata ad interpretare le parti della moglie perfetta in un thriller ad alta tensione.È questa l'etichetta di Holland, disponibile su Prime Video dal 27 marzo, dove l'ormai ex boss lady impersona una casalinga esemplare tutta casa, scuola e chiesa, quadretto avvolto da una variopinta cornice di tulipani a dar vita ad un sognante immaginario bucolico. Ben lontano dai rigorosi completi abbottonati che le abbiamo visto indossare appena qualche mese fa, eccola questa volta sullo schermo in tutta una serie di look di stampo country-chic che la collocano perfettamente all'interno della tranquilla cittadina a far da sfondo alle vicende.

