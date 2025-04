Nico Gonzalez Juve l’argentino convince e taglia un traguardo speciale a Roma | il dato sulle sue presenze in campionato

Quella dello Stadio Olimpico è stata la 150ª presenza per Nico Gonzalez nei maggiori cinque campionati europei, 19 delle quali con la Juventus. Anche a Roma l'argentino ha offerto una buona prestazione. Dopo essere stato schierato sulla fascia contro il Genoa, Nico Gonzalez è stato spostato da Tudor sulla trequarti al fianco di Yildiz. L'ex Fiorentina ha convinto nel nuovo 3-4-2-1 disegnato dall'allenatore, sfiorando anche il gol.

