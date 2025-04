NHL un russo eroe negli USA | Ovechkin riscrive la storia anche gli avversari lo celebrano

Leggi su Sportface.it

Un atletaStati Uniti: Oltreoceano è andata in scena una serata leggendaria, che ha visto Alexre ladella NHL. Infatti, il 39enne, stella della squadra della capitale, i Washington Capitals, ha realizzato il gol numero 895 in carriera. Un traguardo notevole che gli vale il nuovo record di marcature, che prima di ieri condivideva con il canadese Wayne Gretzky. Venerdì scorso, infatti,aveva pareggiato gli 894 gol realizzati da Gretzky con due marcature. E ieri, contro i New York Islanders, ecco il momento storico.Un momento atteso da tutto il palazzetto, tanto che i festeggiamenti sugli spalti hanno riguardatoi tifosi di casa, che hanno celebrato la caduta del record dopo ben 26 anni.ha segnato la rete da primato dalla distanza all’inizio del secondo periodo.