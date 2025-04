.com - Netflix, tra le novità di aprile Nuova Scena 2, Pulse e Asterix & Obelix: Il duello dei capi

Leggi su .com

, tra ledi2025 ci sono la seconda stagione di, Pulse,: Ildei, Devil May Cry e la collection Il Grande Cinema Made in ItalyTra lein arrivo su(qui il sito web ufficiale) nel mese di2025 ci sono Pulse,: Ildei, la seconda stagione di, Devil May Cry e la collection Il Grande Cinema Made in Italy. A seguire tutti i titoli:Pulse(SERIE– Data di uscita: 3)Mentre un uragano si dirige verso il centro traumatologico di primo livello più affollato di Miami, la dottoressa Danny Simms (Willa Fitzgerald), specializzanda al terzo anno, viene inaspettatamente promossa, e l’amato capo degli specializzandi, il dottor Xander Phillips (Colin Woodell), viene sospeso.