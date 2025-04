Unlimitednews.it - Netanyahu arriva alla Casa Bianca per l’incontro con Trump

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano Benjamintoed è stato accolto dal presidente Donaldin vista del bilaterale nello Studio Ovale in cui i due leader parleranno dei dazi statunitensi sui prodotti israeliani, dell'attività nucleare italiana, della situazione di Gaza, comprese le preoccupazioni per gli ostaggi, degli sviluppi in Siria e delle relazioni tra Israele e Turchia.