Netanyahu a Washington | Elimineremo il deficit con Usa Trump | Io il miglior presidente per Israele

Netanyahu viaggia verso gli Stati Uniti, per quello che dovrebbe essere "un urgente ed importante incontro", elogia l'Ungheria per il suo sostegno a Israele negli organismi internazionali, centinaia di palestinesi stanno manifestando a Gaza

