Nessuno vuole comprare il modellino originale di E T | all’asta non si è presentato neanche un acquirente

Nessunper undi ET. È andata a vuoto l’asta per uno dei tre extraterrestri creati da Carlo Rambaldi per l’iconico e omonimo film di Steven Spielberg.si è fatto avanti da Sotheby’s a New York per il pupazzo alto poco più di un metro, lanciato cn un valore tra i 600mila e i 900mila dollari. Il pezzo è piuttosto pregiato, in quanto proveniente dalla collezione privata dell’artista, tanto che secondo la vicepresidente di Sotheby’s, Cassandra Hatton, il modello messo in vendita “è uno straordinario pezzo di storia del cinema. Sebbene non abbia trovato undurante l’asta di oggi, il suo significato rimane intatto”.Rambaldi realizzò gli effetti speciali e tutte le sagome semoventi per il grande successo cinematografico del 1982. Vincitore di tre Oscar, lo specialista in effetti speciale artigianali morì nel 2012 a 86 anni.