Notizie.com - Nessun addio, solo un “perché?”: l’Italia piange Ilaria Sula e Sara Campanella, e chiede giustizia

Leggi su Notizie.com

È il giorno degli addii per le studentesse, brutalmente uccise da due coetanei in due distinti omicidi che hanno sconvoltointera.un “?”:, e(ANSA FOTO) – Notizie.comNel frattempo stanno andando avanti le indagini di forze dell’ordine e Procure. In particolare, per il delitto di, è al vaglio degli inquirenti il ruolo della madre di Mark Antony Samson, 23enne reo confesso.La donna potrebbe essere iscritta oggi, formalmente, sul registro degli indagati per aver aiutato il figlio a cancellare le prove dell’omicidio. Alcuni coltelli sono stati sequestrati dalla polizia in via Homs, nel quartiere Africano, a Roma, nella casa del 23enne di origini filippine. Le lamenno analizzate dagli specialisti delle forze dell’ordine.