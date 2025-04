Ilgiornaleditalia.it - Neonatologi, 'allattare al seno e vicinanza genitori strategie prevenzione'

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Sin, 'investire sui primi 1.000 giorni di vita per migliorare il benessere di mamme e bebè in tutto il mondo' Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - "Sono tante le evidenze scientifiche che confermano come ci sia un continuum, dal concepimento ai mille giorni (i primi 2 anni di vita), che condizio