Neomamma | il nuovo spettacolo di Paola Pezone tra musica e vita privata al Teatro Totò

Neomamma” che Paola Pezone terrà il prossimo 29 aprile al Teatro Totò a Napoli presentato da Magda Mancuso e realizzato con la produzione “Mg Production” di Giorgio Mascitelli. Paola Pezone è diventata da poco mamma ed ha tanto da raccontare sia artisticamente che della propria vita personale. Il suo ultimo singolo, pubblicato da poche settimane, è il gettonassimo “Principe distratto”, scritto da Vincenzo D’Agostino e Luca Barbato. “Neomamma”, anteprima del suo nuovo lavoro discografico, racchiuderà, infatti, non solo la presentazione dell’ultimo album, ma anche tante belle notizie per i suoi innumerevoli fan. Classe 1999, Paola Pezone fin da piccola si è appassionata al mondo della musica intraprendendone gli studi. Dopo il successo della sua cover del brano “E m’appartiene”, nel 2018 ha pubblicato, tra gli altri, i suoi primi singoli “Si me vuo’ bene” e “Si domanda e me” e, nel 2019, il suo primo album discografico intitolato “Quello che desidero”. Leggi su Ildenaro.it Attesa per “” cheterrà il prossimo 29 aprile ala Napoli presentato da Magda Mancuso e realizzato con la produzione “Mg Production” di Giorgio Mascitelli.è diventata da poco mamma ed ha tanto da raccontare sia artisticamente che della propriapersonale. Il suo ultimo singolo, pubblicato da poche settimane, è il gettonassimo “Principe distratto”, scritto da Vincenzo D’Agostino e Luca Barbato. “”, anteprima del suolavoro discografico, racchiuderà, infatti, non solo la presentazione dell’ultimo album, ma anche tante belle notizie per i suoi innumerevoli fan. Classe 1999,fin da piccola si è appassionata al mondo dellaintraprendendone gli studi. Dopo il successo della sua cover del brano “E m’appartiene”, nel 2018 ha pubblicato, tra gli altri, i suoi primi singoli “Si me vuo’ bene” e “Si domanda e me” e, nel 2019, il suo primo album discografico intitolato “Quello che desidero”.

