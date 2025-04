Udinetoday.it - Nella zona delle risorgive a Flambro la prima edizione di una estemporanea artistica

Leggi su Udinetoday.it

La piacevolezza di una visita a, domenica 13 mattina, è anche un' occasione per assistere ad una ex tempore di pittura e alla conseguente esposizione. Ci sarà una giornata intera da dedicare all' arte e all' ambiente, ritrovandosi allo storico Mulino Braida fin dalle 9.00 per osservare.