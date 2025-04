Lanotiziagiornale.it - Nella Striscia di Gaza non c’è fine all’orrore: ennesima strage di bambini e di giornalisti scatena l’indignazione del mondo arabo

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Con i negoziati di pace messi in soffitta dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e una guerra che sembra impossibile da arrestare,dicontinuano a piovere le bombe e si continua a morire. Una scia di sangue spaventosa che, soltanto nelle ultime 24 ore, ha provocato almeno 57 vittime, tra cui molti, e non meno di 137 feriti, molti dei quali in modo grave. Bombardamenti che hanno ulteriormente aggravato il bilancio dei minorenni uccisi: negli ultimi 20 giorni, sono 490 i ragazzi che hanno perso la vita.die didinon c’èUn eccidio contro cui tuonano le autorità locali, secondo cui si tratta di “uno dei crimini più orribili contro l’umanità nei tempi moderni”, accusando le forze israeliane di aver commesso “uno scioccante atto di genocidio contro l’infanzia, con 490martirizzati in una serie di attacchi barbarici”.