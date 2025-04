Lanazione.it - Nella palestra robotica: ‘Dove i pazienti tornano a vivere. Sono 300 all’anno’

Pisa, 7 aprile 2025 – A un passo dall’Ikea e dai cantieri dove vengono costruiti gli yacht, ci600 metri quadri di pura innovazione. Che sia un posto speciale lo capiamo prima ancora di entrarci, quando sull’uscio incontriamo una giovane paziente, reduce da un ictus che le ha compromesso la mobilità della parte destra del corpo che ha appena finito la sessione riabilitativa, che ci tiene a ringraziare immensamente il direttore della struttura Carmelo Chisari, nostro accompagnatore, per averla aiutarla a tornare a. Chisari ricambia il saluto, poi ci fa accomodare nel Centro universitario di Medicina riabilitativa e dello sport, la “”. L’edificio in via Gargalone 25 che dal 2018 è un centro di riferimento per la riabilitazione con le tecnologie più all’avanguardia del mondo, trattando annualmente circa 300 traneurologici, affetti da sclerosi o ictus, ortopedici e anche sportivi come i beniamini locali del Pisa Sporting Club, grazie a un team di quasi 30 persone tra fisioterapisti, fisiatri, medici dello sport, ingegneri, infermieri e specializzandi.