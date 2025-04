Nel mondo dell' autismo con il docu-film modenese Ugualmente diversi

autismo, appuntamento con la proiezione del film "Ugualmente diversi" di Federika Ponnetti, alla presenza della regista.Un docu-film girato a Modena. Al centro del docu-film vi è. Modenatoday.it - Nel mondo dell'autismo con il docu-film modenese "Ugualmente diversi" Leggi su Modenatoday.it Al Cinema Nuovo di Castelfranco Emilia martedi' 8 aprile alle 21, in occasione del mese di sensibilizzazione sull', appuntamento con la proiezione del" di Federika Ponnetti, alla presenzaa regista.Ungirato a Modena. Al centro delvi è.

Nel mondo dell'autismo con il docu-film modenese "Ugualmente diversi". Il mondo in blu: domani è la Giornata mondiale per l’Autismo. Ugualmente diversi porta a Visioni dal Mondo una riflessione sull’autismo. Torna a Firenze il documentario "I mille cancelli di Filippo". Il Concertozzo, il primo concerto al mondo davvero inclusivo. Crespadoro: proiezione docufilm "Marana". Ne parlano su altre fonti

Una mostra racconta la realtà percepita dai bambini con autismo - Come vede il mondo un bambino autistico? Come spiegarlo? Da queste domande nasce il progetto presentato dal Gruppo INI e Villa Alba: un vero e proprio viaggio sensoriale, più che un'esposizione, per s ... (ansa.it)

“L’autismo è un modo diverso di vedere il mondo”. La mostra a Villa Alba - (Adnkronos) - In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, il Centro di Riabilitazione Villa Alba (Gruppo Ini) di Veroli (Frosinone) ... (tuobenessere.it)

Consapevolezza sull'autismo: perché è importante conoscere e capire - Che cosa significa essere nello spettro autistico: il 2 aprile è la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, ecco cosa bisogna sapere. (gazzetta.it)