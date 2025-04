Nek in concerto a Villanova il 29 agosto

agosto a Lucera (FG), il 29 agosto a. Ilpiacenza.it - Nek in concerto a Villanova il 29 agosto Leggi su Ilpiacenza.it Il “Nek Hits - Live 2025”, la nuova serie di concerti tutti da cantare di NEK Filippo Neviani, previsti per questa estate, continua ad arricchirsi di nuove date: il 30 giugno a Galatina (LE), il 10 luglio a Locarno, il 21 luglio a Iglesias (NU), il 15a Lucera (FG), il 29a.

Anche Nek a spalare fango in Romagna. E carica gli spalatori con “Laura non c’è”. Ne parlano su altre fonti

Nek in concerto a Torre del Greco: ecco dove e quando - Durante il concerto, Nek riproporrà i suoi più grandi successi, da “Laura non c’è” a “Fatti avanti amore”, passando per “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Se una ... (agro24.it)

Il 15 luglio a Torre del Greco approda Nek in tour. Ecco tutte le info e prezzi - Nek in concerto a Torre del Greco, tutto quello che c’è da sapere Approda il 15 luglio, alla “Coral Sound – Arena della musica” di Torre del Greco, il tour di Nek, un vero e proprio viaggio attraverso ... (vesuviolive.it)

Musica: Nek in concerto al Coral Sound di Torre del Greco il 15 luglio - NEK annuncia un concerto anche Campania: si esibirà a Torre del Greco il 15 luglio al Coral Sound. “NEK HITS – LIVE 2025”, la nuova serie di concerti tutti da cantare di NEK Filippo Neviani, ... (ildenaro.it)