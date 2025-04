Negoziante minaccia un cliente con una mazza da baseball a Parma | esasperazione e rabbia il motivo della lite

In un negozio di piazzale Pablo il titolare minaccia il cliente con una mazza da baseball: denunciato - La polizia è intervenuta ieri in un’attività commerciale in zona Pablo per un acceso diverbio tra il titolare ed un cliente. La discussione tra i due è nata per il ritardo nella consegna di un ordine ... (gazzettadiparma.it)