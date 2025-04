Negozi di abbigliamento nel Padovano calo dei consumi superiore al 5%

Ogni giorno, in Italia, chiudono 18 negozi al dettaglio del settore moda. «D'altra parte - ammette Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Confcommercio Veneto ed Ascom Padova - se consideriamo che il consumo di moda delle famiglie italiane è sceso del 10% negli ultimi 5 anni, la contrazione.

Negozi di abbigliamento, nel Padovano calo dei consumi superiore al 5%. Saldi in leggero calo, ridotte le vendite rispetto allo scorso anno. Rossi: «Pesano instabilità e caro-bollett. Commercio, in dieci anni scomparso un terzo dei negozi di abbigliamento. VIDEO | Padova Flash, le notizie da tutto il territorio. Come procede la vendita d'abbigliamento a Padova? «Bene l'uomo, stabile la donna, male i bimbi». A Natale meno vestiti sotto l'albero e crolla il comparto bambino: meno 20 per cento. Ne parlano su altre fonti

