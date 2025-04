Ne vedremo delle belle una delle concorrenti è lesbica? È stata con una collega donna spunta il nome

vedremo delle belle, il talent show condotto da Carlo Conti, è sempre alle stelle, anche grazie a continue rivelazioni e pettegolezzi. L'ultimo gossip che ha scatenato il mondo dello spettacolo riguarda una delle concorrenti del programma, che avrebbe avuto una relazione lesbica in passato.Alberto Dandolo, giornalista di Dagospia, ha rilanciato la notizia nel suo ultimo articolo, aggiungendo un pizzico di mistero sul nome della protagonista. Una «showgirl vivace», come la definisce Dandolo, avrebbe avuto una «focosa passione» con una collega, con la quale era inseparabile, anche se nessuna delle due ha mai fatto coming out. Per la comunità LGBTQ+, questa potrebbe essere l'ennesima occasione di visibilità, ma il gossip ha subito suscitato interesse in tutto il panorama televisivo.

