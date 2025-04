Ne vedremo delle belle è un flop | chiusura anticipata a causa dei bassi ascolti

vedremo delle belle terminerà prima del previsto a causa dei bassi ascolti: sabato 5 aprile ha totalizzato il 13% di share, un flop già preannunciato?L'articolo Ne vedremo delle belle è un flop: chiusura anticipata a causa dei bassi ascolti proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Ne vedremo delle belle è un flop: chiusura anticipata a causa dei bassi ascolti Leggi su Ildifforme.it Neterminerà prima del previsto adei: sabato 5 aprile ha totalizzato il 13% di share, ungià preannunciato?L'articolo Neè undeiproviene da Il Difforme.

