Ilfattoquotidiano.it - “Ne vedremo delle belle” di Carlo Conti chiude in anticipo per gli ascolti e “perché mancava il pepe tra le protagoniste che erano più impegnate a far show”

Il colpo finale è stato sabato scorso. L’Auditel ha sentenziato che se da una parte “Ne” su Rai Uno ha intrattenuto 2.007.000 spettatori pari al 13% di share, dall’altra su Canale 5 il Serale di “Amici di Maria De Filippi” teneva incollati 3.858.000 spettatori con uno share del 27.9%. Una sfida impari. Ma non è stato solo questo il motivo per cui lodirà i battenti prima. Ultima puntata prevista questo sabato 12 aprile, come ha anticipato Dagospia.“In realtà dovevamo fare 5 puntate con la pausa del Sabato Santo, sera in sui su Rai1 non è il caso di fare del varietà. E siccome il programma non è che vada benissimo ho pensato: figuriamoci se sto fermo una settimana”, ha commentatoa LaPresse.E ancora: “Avevano previsto di fermarci alla quarta e finire con sabato, visto che si tratta di un programma sperimentale quindi piuttosto che riprenderlo è meglio evitare.