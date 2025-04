Dilei.it - Ne vedremo delle belle di Carlo Conti chiude in anticipo: “Flop e manca pepe”

Non è stato amore a prima vista tra pubblico e Ne. Anche per quanto riguarda i giudizi della critica, tra l’altro, non si è mai volati a livelli altissimi.ha rischiato dopo Sanremo 2025 ma si è scontrato con unnotevole.La Rai non prevedeva molte puntate, occorre dirlo, considerando quanto fosse evidente la poca longevità del format. Giunge però notizia di una chiusura anticipata, il che è comunque sorprendente, considerando i nomi coinvolti. Non si arriverà fino alla fine, dunque.Ne, ultima puntataNon ci sarà la quinta puntata di Ne. Le showgirl coinvolte nel progetto non hanno convinto il pubblico e la produzione. Il programma condotto dasi fermerà, dunque, sabato 12 aprile. La quarta puntata sarà anche l’ultima, dunque, al termine di una fase colma di polemiche, soprattutto tra Valeria Marini e Patrizia Pellegrino.