Ne vedremo delle belle chiude prima per ascolti bassi | a quando verrà anticipata la finale

chiude in anticipo: gli ascolti della terza puntata sono stati fatali. Ecco cosa sta succedendo e quando vedremo l'ultima puntata. La notizia è di poco fa: le dieci "belle" di Rai Uno ci saluteranno prima del previsto. Lo show del sabato sera condotto da Carlo Conti infatti, intitolato appunto Ne vedremo delle belle, chiuderà in anticipo. Gli ascolti e la chiusura anticipata La notizia è stata lanciata da Giuseppe Candela di Dagospia e confermata anche dallo stesso Conti. Ad essere fatali al programma, i bassi ascolti: se il debutto aveva segnato il 17,60% di share, la puntata di sabato 5 aprile era precipitata al 13%, mentre su Canale Amici volava al 27,9%. Così oggi è arrivata la notizia: lo show .

