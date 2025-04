Ne Vedremo delle Belle chiude per bassi ascolti

Vedremo delle Belle non ha carburato preferisco finire prima“. Carlo Conti non si nasconde e ammette il flop del nuovo show del sabato sera di Rai 1, che chiude in anticipo.In realtà dovevamo fare 5 puntate con la pausa del Sabato Santo, sera in sui su Rai 1 non è il caso di fare del varietà. E siccome il programma non è che vada benissimo ho pensato: figuriamoci se sto fermo una settimanadichiara il conduttore a LaPresse.La prossima di sabato 12 aprile, dunque, sarà la quarta e ultima puntata. I numeri, d’altronde, iniziavano a farsi impietosi: partito già in sordina al 17.6% di share con circa 3 milioni di spettatori, è subito crollato raggiungendo sabato scorso appena il 13% e 2 milioni scarsi, finendo per essere doppiato da Amici di Maria De Filippi. Il tutto di pari passo con il programma, rivelatosi assai scadente. Davidemaggio.it - Ne Vedremo delle Belle chiude per bassi ascolti Leggi su Davidemaggio.it “Visto che Nenon ha carburato preferisco finire prima“. Carlo Conti non si nasconde e ammette il flop del nuovo show del sabato sera di Rai 1, chein anticipo.In realtà dovevamo fare 5 puntate con la pausa del Sabato Santo, sera in sui su Rai 1 non è il caso di fare del varietà. E siccome il programma non è che vada benissimo ho pensato: figuriamoci se sto fermo una settimanadichiara il conduttore a LaPresse.La prossima di sabato 12 aprile, dunque, sarà la quarta e ultima puntata. I numeri, d’altronde, iniziavano a farsi impietosi: partito già in sordina al 17.6% di share con circa 3 milioni di spettatori, è subito crollato raggiungendo sabato scorso appena il 13% e 2 milioni scarsi, finendo per essere doppiato da Amici di Maria De Filippi. Il tutto di pari passo con il programma, rivelatosi assai scadente.

