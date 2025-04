Quotidiano.net - ‘Ne vedremo delle belle’ chiude in anticipo: perché e chi vince

Non nepiùbelle. Il talent show del sabato sera di Raiuno condotto da Carlo Contiin: anziché 5, le puntate di ‘Nesaranno soltanto quattro e l’ultima andrà in onda sabato 12 aprile. Le motivazioni sono evidenti: ascolti tv bassi, troppo bassi. Che Valeria Marini e compagne potessero non riuscire a insidiare audience e share fatti registrare da Amici di Maria De Filippi su Canale 5 era evidente sin da prima della puntata d’esordio. A oggi, infatti, riuscire anche lontanamente a insidiare gli ascolti tv di un prodotto targato Fascino è missione che riesce solo a pochissimi eletti e solo in casi sporadici. La Rai, ovviamente, minimizza sottolineando che si sarebbe trattato di un esperimento. Certo, ma che comunque si sta concludendo anzitempo.