‘Ndrangheta blitz tra Reggio Emilia e Mantova | 6 arresti

, 7 aprile 2025 – Cinque persone ai domiciliari e una in carcere con l’accusa di aver agevolato laAntimafia traAll’alba nelle province die nella casa circondariale di Voghera (Pavia), per un’articolata indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna, i carabinieri del Ros (Raggruppamento operativo speciale) insieme al personale del comando provinciale dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare, emessa dall’ufficio Gip del tribunale di Bologna. I sei indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di trasferimento fraudolento di valori in concorso e di elusione in concorso dei provvedimenti di confisca emessi in sede penale e di prevenzione patrimoniale, aggravati dall’aver agevolato l’attività dell’associazione mafiosaoperante inRomagna.