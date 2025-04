Ncc sloveni all’aeroporto la replica dell’azienda | Servizi pubblici regolarmente prenotati

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 7 aprile 2024 – Riceviamo e pubblichiamo“Scrivo in qualità di Presidente della Transnational Limousines Prevozi doo, Società di NCC slovena. Tutte le vetture NCC con targa slovena eroganoche non sono né falsi, né abusivi né tantomeno illegali. Tali vetture sono in possesso di una valida autorizzazione slovena rilasciata dal Tribunale di Lubiana, dopo una minuziosa verifica dei requisiti professionali, economici e morali dei soci fondatori della società, sono inoltre iscritte al REVE, alla CCIAA di Roma e hanno regolare rimessa nel territorio in cui operano, come previsto dalla legge italiana.Essendo l’Unione Europea un’unica area economica e commerciale, e laa ne fa parte, l’erogazione dei nostridi NCC sono consentiti e tutelati dall’Art 49 del TFUE, “è legittima l’apertura di una sede secondaria in un paese membro dell’UE diverso da quello in cui si ha la sede principale”.