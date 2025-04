Oasport.it - NBA, i risultati della notte (7 aprile): i Lakers espugnano Oklahoma. Brutti ko per Denver e Golden State

Si sono disputati tra ieri sera e questaundici incontri dell’NBA, con il big match che prevedeva lo scontro tra gliCity Thunder e i Los Angeles. I californiani sono in piena lotta per un posto diretto ai playoff, così come, entrambe in campo questain altre due super sfide. Ecco come è andata.Dominano i Los Angelesin casa degliCity Thunder e si impongono 99-126, prenotando un posto diretto nei playoff. Match sempre guidato dai californiani grazie anche ai 30 punti di Luka Doncic, mentre a OCT non bastano i 26 punti e 9 assist di Shai Gilgeous-Alexander. Nella serata di ieri vittoria anche per i Chicago Bulls in casa degli Charlotte Hornets per 117-131, con 37 punti di uno scatenato Coby White, e vincono i Toronto Raptors in casa dei Brooklyn Nets 109-120, con 17 punti e 11 rimbalzi di Jonathan Mogbo.