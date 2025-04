Lapresse.it - Nba, Houston piega Golden State. I Celtics schiantano i Wizards

Undici gli incontri di regular season di Nba disputati nella notte. Successo dei Los Angeles Lakers in casa degli Oklahoma City Thunder per 126-99, quanto serve per prenotare un posto diretto nei playoff. Luka Doncic mette a referto 30 punti mentre ai Thunder non bastano i 26 punti e 9 assist di Shai Gilgeous-Alexander. IWarriors cadono in casa contro gliRockets per 96-106. Miglior realizzatore è Dillon Brooks con 24 punti, mentre anon bastano i 20 di Buddy Hield. Per Steph Curry da 3 punti e 1/10 dal campo. Cadono anche i Denver Nuggets, sconfitti in casa dagli Indiana Pacers per 120-125 nonostante i 41 punti, 15 rimbalzi e 13 assist di Nikola Jokic ai Nuggets.Successo dei Chicago Bulls in casa degli Charlotte Hornets per 131-117 con 37 punti di Coby White.