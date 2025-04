NBA | Houston annulla Curry Denver KO nonostante Jokic Perdono anche OKC e Cleveland

Leggi su Sportface.it

GliRockets si confermano sempre più seconda forza della Western Conference di NBA 2024/2025 grazie alla vittoria nella notte. Nella trasferta di San Francisco contro i Golden State Warriors, infatti, i Rockets si sono imposti per 96-106. A mettersi in luce è stata, in particolare, la difesa di, capace di tenere Stephenad appena tre punti con l’1/10 al tiro e limitandolo al ruolo di assist-man (8). I 20 punti di Buddy Hield dalla panchina non spaventano, visto che gli ospiti rispondono con i 24 di Dillon Brooks ma soprattutto con la doppia doppia (19 punti e 14 rimbalzi) di Alperen Sengun. Interrotta, quindi, la striscia di cinque successi consecutivi dei Warriors.CALENDARIO COMPLETO E CLASSIFICHE AGGIORNATENikola– Foto Lon Horwedel-Imagn Images/Sipa USANBA: la tripla doppia dinon basta aSconfitta casalingaper iNuggets, che, dopo un primo parziale da 33-24, cedono nei restanti tre quarti contro gli Indiana Pacers, fino al 120-125 finale.