Gamberorosso.it - Nasce il primo naso elettronico per l’olio d’oliva che lavora con l’intelligenza artificiale Leggi su Gamberorosso.it Oleum Spec si propone come uno strumento a supporto dell'industria olearia, ma anche degli organi di controllo, per l'analisi immediata degli oli da olive e per la preparazione dei blend. Ma non punta a sostituire il lavoro del panel test

