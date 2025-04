Napolidue sparatorie e 2 uomini uccisi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.16 Duee duein pochi minuti, a Napoli. La prima vittima nei pressi di una scuola: un uomo è stato raggiunto da diversi colpi di pistola mentre era in macchina. Pochi minuti dopo, in zona Camaldoli nel capoluogo partenopeo, un altro uomo ucciso. Sui due fatti di sangue indagano i Carabinieri, anche per capire se siano collegati.