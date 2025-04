Napoli uccide compagno della ex moglie vicino a una scuola e si toglie la vita

Un uomo ha ucciso a colpi di pistola il compagno della ex moglie a Marano di Napoli per poi togliersi la vita. L'assassino avrebbe inseguito la vittima con il suo scooter e l'avrebbe raggiunta mentre si trovava a bordo di un'auto, non lontano da una scuola. Qui, dopo diversi tentativi di avvicinamento, avrebbe giustiziato l'uomo con diversi colpi di pistola. Poi si sarebbe tolto la vita. La vittima dell'omicidio aveva già denunciato in passato alle forze dell'ordine di aver subito minacce di morte da parte del suo assassino.

