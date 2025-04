Tg24.sky.it - Napoli, uccide compagno della ex moglie vicino a una scuola e si toglie la vita

Leggi su Tg24.sky.it

Un uomo di 56 anni è stato ucciso questa mattina mentre era a bordosua automobile, in via Marano-Pianura a Marano, in provincia di, nei pressi di una. Ad aprire il fuoco Andrea Izzo, 41 anni, anche lui napoletano. Izzo è arrivato a bordo del suo scooter, ha estratto una pistola e ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro il 56enne, colpevole di avere una relazione con la sua ex. Poi il 41enne è andato in via Comunale Montelungo, zona Camaldoli a, e si è tolto lacon la stessa arma. Prima di farla finita però Izzo ha avuto la freddezza di un ulteriore gesto di crudeltà: alla donna ha inviato la foto di Gargiulo ormai cadavere. L'omicidio al termine di un lungo inseguimentoUn'azione premeditata, portata a termine con determinazione alla fine di un lungo inseguimento, partito dae conclusosi nel comune di Marano.