Napoli tira fuori la pistola durante lite condominiale | 71enne disarmato e arrestato

Napoli, nei pressi dell’aeroporto di Capodichino. Protagonista un 71enne con precedenti di polizia, arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di minacce aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Napoli, tira fuori .L'articolo Napoli, tira fuori la pistola durante lite condominiale: 71enne disarmato e arrestato Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, tira fuori la pistola durante lite condominiale: 71enne disarmato e arrestato Leggi su Teleclubitalia.it Un violento litigio tra condomini ha rischiato di trasformarsi in tragedia nel quartiere di San Pietro a Patierno, alla periferia nord di, nei pressi dell’aeroporto di Capodichino. Protagonista uncon precedenti di polizia,dalla Polizia di Stato con l’accusa di minacce aggravate e porto abusivo di arma da fuoco..L'articololaTeleclubitalia.

Tira fuori la pistola durante la lite condominiale, il vicino lo disarma e lo fa arrestare. Scopre i ladri in casa, tira fuori la pistola e spara: scoppia lo scontro a fuoco, 22enne ferito da un proiett. Sorpresi con una pistola, affrontano la polizia alla Sanità: arrestati tre giovani. Lite davanti a un hotel di Paestum: tira fuori la pistola e spara più di 10 colpi contro un gruppo di…. Colpi di pistola contro abitazione a Torre del Greco, nel mirino uomo vicino al clan Falanga. Napoli, sparatoria nella notte di Natale: l’agguato colpisce anche la caserma. Ne parlano su altre fonti

Tira fuori la pistola durante la lite condominiale, il vicino lo disarma e lo fa arrestare - La Polizia ha arrestato un 71enne di San Pietro a Patierno, Napoli Nord: durante un litigio ha minacciato un vicino di casa con una pistola illegalmente ... (fanpage.it)

Napoli, avvocato rapinato nel traffico con «pistola in faccia» - Napoli, avvocato rapinato in auto in mezzo al traffico con «pistola in faccia». La denuncia alle forze dell’ordine e sui social. NAPOLI – Una rapina, l’ennesima, nel traffico paralizzato della città ... (quotidianodelsud.it)

Napoli, 26enne gambizzato: 4 colpi di pistola in pieno centro - Notte di paura a Napoli, un 26enne senegalese è stato sparato alle gambe con quattro colpi di pistola: l'accaduto a Corso Garibaldi. Da una prima ricostruzione pare che il 26enne senegalese ... (ilmattino.it)